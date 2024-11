Tre giorni di orientamento con Young: dalle scuole medie all'università fino al mondo del lavoro

Una manifestazione che è frutto della collaborazione tra Camera di Commercio Como-Lecco, uffici scolastici territoriali, Amministrazioni provinciali, associazioni di categoria e gli ordini professionali delle province di Como e Lecco

Presenti 160 iniziative di orientamento e 180 realtà educative

E' stato presentato a Lariofiere di Erba questa mattina, martedì 5 novembre, il salone nazionale dell'orientamento scuola, formazione, università e lavoro. Presente il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, l'assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e l'imprenditore Antonio Pozzi. Oltre al dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Como Giuseppe Bonelli. Introdotto il ricco programma che si aprirà il prossimo 14 novembre e che si svolgerà al centro espositivo fino a sabato 16 novembre. Saranno presenti ben 160 iniziative di orientamento e 180 realtà educative: scuole secondarie di secondo grado, accademie e università, enti di formazione, its, istituzioni, imprese, centri per l'impiego e agenzie di servizi per il lavoro, oltre che associazioni di categoria.

Un'iniziativa nata 17 anni fa e cresciuta nel tempo

"Questo salone che è nato 17 anni fa e si è sviluppato nel tempo: parte da una formazione che va dalle scuole medie a quelle superiori, per allargarsi fino all'università e infine al mondo del lavoro - ha spiegato il presidente Dadati - Ha cambiato pelle ed è cresciuto molto, di pari passo con Lariofiere che ha sempre più consapevolezza di essere un soggetto operativo per il territorio. Lo sviluppo di Young è la dimostrazione della capacità di fare bene".

Un'occasione per i giovani per comprendere la complessità del mondo del lavoro

"Queste iniziative sono preziose per i nostri ragazzi e per le nostre scuole: il Ministero ha rilanciato il tema dell'orientamento e questo salone rientra in quei momenti di riflessione che vengono proposti in senso curriculare o extra curricolare nelle nostre scuole. Ci rivolgiamo proprio a queste affinché indirizzino qui i nostri ragazzi - ha commentato il provveditore Bonelli - Dobbiamo far ragionare i nostri giovani su quella che deve essere la loro competenza da acquisire per costruire il percorso nella vita adulta. Le trasformazioni lavorative sono continue e costanti e richiedono una flessibilità che deve essere maturata come competenza specifica: queste occasioni sono importanti perché danno l'idea dei percorsi che potranno compiere e della complessità a cui vanno incontro".

Regione Lombardia al fianco di Young per potenziarlo

"Come assessore regionale da un po' di mesi ho iniziato a pensare a come collaborare con un'iniziativa che coinvolge l'intero territorio e che deve diventare sempre di più un punto di riferimento per tutta la Lombardia. Ho pensato fosse opportuno sviluppare ancora di più Young, un'iniziativa nata 17 anni fa e che è cresciuta tantissimo: è inutile a pensare a creare qualcosa da zero, quando sul territorio lombardo c'è già un'iniziativa che funziona molto bene e che può essere ulteriormente potenziata - le parole dell'assessore Fermi - Ecco dunque che Regione Lombardia sta compartecipando, non solo dal punto di vista economico, nell'organizzazione di questo salone: abbiamo studiamo un sistema di coinvolgimento delle università lombarde, in maniera molto attiva e diretta".