Tra gli artisti prescelti per la raccolta «Inside 2020», a cura di Valentino Guido, vi è il fotografo Luigi Corbetta, rappresentato da tre fotografie, in cui i luoghi – le spiagge di Senigallia e di Minturno, il treno per Venezia con le sue luci - sono trasfigurati con inedita originalità.

Tre immagini di Luigi Corbetta scelte per un volume con fotografi di 32 paesi

Il volume riassume le esperienze di 72 artisti in 32 paesi diversi, accomunati dall’uso della tecnica del foro stenopeico, cui Corbetta si dedica da anni, con esposizioni in Italia e all’estero e diversi volumi pubblicati.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 6 agosto 2022 in edicola

