Tre incontri letterari per condividere “Sguardi su Como”

In maggio tre incontri organizzati dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco in collaborazione con Nodo Libri.

Rassegna letteraria di primavera: “Sguardi su Como”

Un trittico di appuntamenti, sempre nelle serate di giovedì, per aprire “Sguardi su Como” tra storia, arte e paesaggi del territorio lariano. Al centro dell’attenzione il ciclo di incontri che aiuteranno a conoscere meglio il territorio lariano. “La rassegna – mette in evidenza il vicesindaco e assessore competente Paola Vercellini – propone un percorso culturale che intreccia approfondimento storico, narrazione e riflessione sul paesaggio, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere aspetti significativi dell’identità culturale comasca”.

Il primo incontro

Giovedì 7 maggio, con inizio alle 21 nella sala “Margherita Hack” in piazza Volta, il primo dei tre incontri. E’ dedicato al volume “I Plinii sul Duomo di Como. Episodi di storia della cultura” di Fabio Cani e Alberto Longatti. L’incontro approfondisce il ruolo delle figure di Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane nella costruzione della memoria storica e simbolica della città.

Gli altri appuntamenti

Si proseguirà giovedì 21 maggio – allo stesso orario – con “La porta della rana. Dodici storie incredibili” di Gerardo Monizza: in primo piano la raccolta di racconti che accompagna il pubblico alla scoperta di episodi curiosi e poco noti del territorio comasco, tra storia e suggestione narrativa. La rassegna letteraria primaverile concederà un ultimo appuntamento, concludendosi nella serata di giovedì 28 maggio: “Paesaggio sublime (1801 – 1826). Il Lago di Como all’epoca di Giovanni Battista Sommariva”, pubblicazione a cura di Fabio Cani e Marco Leoni, un approfondimento sul ruolo del Lago di Como nel panorama culturale europeo del primo Ottocento e sulla nascita della sua immagine romantica. Tutti gli incontri si terranno nella Sala “Margherita Hack” dell’istituto comprensivo di Olgiate Comasco, in piazza Volta. La partecipazione è libera fino a esaurimento dei posti disponibili.