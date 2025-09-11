Tre lutti in città, il cordoglio del sindaco

Tre lutti a Lurate Caccivio, il cordoglio del sindaco Serena Arrighi.

Tre lutti in città

Sono giorni difficili per la comunità luratese. Nei giorni scorsi, infatti è venuta a mancare Irene Guerra, 103 anni, la donna più longeva del Comune, a causa di un’infezione polmonare. Martedì 9 settembre, invece, la scomparsa improvvisa dell’imprenditrice Tiziana Fumagalli per un malore. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, l’incidente in modo che è costato la vita a Fabio Crescitelli, 17 anni. Il giovane, residente a Oltrona di San Mamette, era di casa a Lurate, dove spesso usciva in compagnia degli amici.

Il messaggio del sindaco

“Questi giorni la nostra comunità è stata attraversata dal dolore di tre grandi perdite. Fabio, un ragazzo di soli 17 anni che, pur non vivendo qui, era parte della vita dei nostri giovani e della nostra città; Irene, con i suoi 103 anni, la nostra memoria vivente, esempio di forza e di famiglia; Tiziana, mamma e imprenditrice, una donna giovane, piena di vita e di progetti. Tre storie diverse, tre vite che hanno lasciato un segno profondo. Il loro ricordo ci insegna quanto sia preziosa la vita, quanto siano importanti gli affetti, l’amicizia, la comunità. Alle loro famiglie va il mio abbraccio più sincero e quello di tutta la nostra Lurate Caccivio. Insieme, anche nel dolore, possiamo trovare la forza per guardare avanti, custodendo la speranza e il valore della vita che continua.