Tre nuove telecamere per contrastare l'abbandono dei rifiuti

Tre nuove telecamere contro l’abbandono dei rifiuti saranno presto installate ad Albavilla. La novità è stata possibile grazie a un progetto da 97.563 euro e al finanziamento di Regione Lombardia che copre i costi per 40mila euro.

Sedici telecamere tra Albavilla, Albese e Tavernerio

Nello specifico, il Comune di Albavilla, in qualità di capofila della Polizia locale intercomunale convenzionata con i Comuni di Albese e Tavernerio, ha preso parte al bando di Regione Lombardia tramite il quale sono state finanziate 99 richieste, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli delle Polizie locali per il 2025.

Sono in totale sedici gli impianti che verranno posizionati nei territori di Albavilla, Albese e Tavernerio. Ad Albavilla, le telecamere saranno collocate in via Solferino, in piazza Roma e in via Roscio. Nella piazza principale del paese, in particolare, sarà installata una nuova telecamera multiottica, che riprende contemporaneamente in tre direzioni. In via Solferino e in via Roscio, invece, saranno presto attivati due impianti nell’intento di monitorare due zone sensibili, in particolare a monitorare l’abbandono di rifiuti.

«L’installazione di questi tre impianti va a integrare un primo lotto di interventi a migliorare la sicurezza del nostro paese - esordisce il sindaco Giuliana Castelnuovo - In particolare, il nuovo impianto in pieno centro paese si aggiunge a quello già installato ed è una multiottica; in via Solferino e via Roscio, invece, non ci sono telecamere attualmente e intendiamo controllare il fenomeno di abbandono dei rifiuti. Riteniamo sempre importanti gli investimenti sulla sicurezza, a tutela del territorio e supporto delle attività di Polizia locale in ottica preventiva, ma anche a rafforzare la fiducia della comunità e la percezione di sicurezza. Per questo stiamo già lavorando a un secondo lotto - prosegue - nella stessa direzione, che richiederà altre risorse per 180mila euro e riguarda l’installazione di impianti letura targhe. Intanto siamo soddisfatti del sostegno ricevuto da Regione per questo importante progetto».

Il Comune di Albavilla aveva già ottenuto risorse totali per oltre 160mila euro da Regione nello stesso ambito. «Nello scorso mandato, grazie alla partecipazione ai bandi, siamo stati premiati da Regione con finanziamenti per la lettura targhe, per le telecamere, per un ufficio mobile e una nuova auto elettrica per la Polizia locale per un totale di 160mila euro - aggiunge Castelnuovo - Siamo soddisfatti per questo risultato che ci permette di continuare a lavorare su questo tema così importante».