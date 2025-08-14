Il fatto

Treno guasto, passeggeri bloccati in stazione di notte

L'episodio è accaduto martedì, 12 agosto, in tarda serata

Treno guasto, passeggeri bloccati in stazione di notte
Cantù
Pubblicato:

La linea è quella che porta fino a Chiasso, in Svizzera

E' successo martedì sul regionale

Il treno ha un guasto: passeggeri bloccati alla stazione di Cantù Cermenate fino a tarda sera. E' accaduto martedì, 12 agosto, quando il regionale diretto verso la Svizzera a causa di un guasto è stato fatto fermare intorno alle 22 ad Asnago.

Disagi per le persone a bordo

Non sono mancate le lamentele per quanti si trovavano sul regionale. Per riuscire ad arrivare a destinazione i passeggeri hanno dovuto attendere all'interno del convoglio il treno successivo, su cui tutti sono stati fatti salire.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151