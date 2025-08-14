Treno guasto, passeggeri bloccati in stazione di notte

Il fatto

Il treno ha un guasto: passeggeri bloccati alla stazione di Cantù Cermenate fino a tarda sera. E' accaduto martedì, 12 agosto, quando il regionale diretto verso la Svizzera a causa di un guasto è stato fatto fermare intorno alle 22 ad Asnago.

Non sono mancate le lamentele per quanti si trovavano sul regionale. Per riuscire ad arrivare a destinazione i passeggeri hanno dovuto attendere all'interno del convoglio il treno successivo, su cui tutti sono stati fatti salire.