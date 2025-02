Trenord: un incontro pubblico per parlare del servizio ferroviario. Appuntamento per questa sera, giovedì 20 febbraio, alle 20.30, alla Green Station di Alzate-Brenna.

Organizzato da Legambiente

La serata è organizzata da Legambiente Cantù con Fridays for future e Strade e Pensieri per domani e si terrà alla Green Station (nella foto) gestita proprio da Legambiente. Ospiti della serata saranno Matteo Ferrari, assessore alla mobilità del Comune di Cantù, e Luca Pirolo, rappresentante Mariano Due Punto Zero. La serata è aperta a tutti e si discuterà dello stato attuale del servizio ferroviario, nonché le prospettive future per la mobilità sul territorio.