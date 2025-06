Trofeo "Ti Aido": tutto pronto per la quarta edizione

Tutto pronto per il IV Trofeo «Ti Aido. L’amore per la vita» a Cantù.

L'evento

La manifestazione a scopo benefico è in programma per sabato 21 giugno presso il centro sportivo in via Papa Giovanni XXIII. Con Aido collaboreranno per la buona riuscita dell’evento anche Avis Cantù, Admo, Abio, l’associazione BeaVive e l’Asd Cantù San Paolo.

Il programma

Avrà inizio alle 9 con lo stand Aido, Avis, Admo e Abio. Dopodiché alle 10 si avrà l’apertura della giornata con i saluti delle autorità e l’inno di Mameli. Quindi la giornata proseguirà con il torneo di beach volley e quello di calcio dei ragazzi e delle ragazze. Alle 11 seguirà la presentazione delle squadre nella sala Convegni. Dopo il pranzo in programma alle 13, alle 15 prenderà il via il torneo di calcio femminile con la partita Le Amise contro Real Meda. Alle 16.30 sono invece in programma le finali di calcio delle ragazze e dei ragazzi. Infine alle 17 è in programma il quadrangolare di calcio maschile tra la Nazionale Italiani Calcio Trapiantati, Asst Lariana, BeaVive e Don Justice Team. Attorno alle 20 sono invece in programma le premiazioni e la chiusura dell’evento, con la cena prevista per le 20.30. Durante tutto il giorno si alterneranno testimonianze, incontri con testimonial e si avrà la possibilità di conoscere le varie realtà associative ed iscriversi ad Aido, Admo e Avis.