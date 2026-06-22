Troppi disservizi, raccolta firme contro Poste Italiane

Troppi disservizi a causa di Poste Italiane: a Valbrona promossa una raccolta firme a cui hanno già aderito oltre 120 persone. Per Poste Italiane la situazione è ben differente: non si segnalano disservizi.

Iniziativa in paese

Tra i fautori dell’idea c’è Leonardo Zizzo, che ha spiegato i motivi che hanno portato a tale decisione:

“Abbiamo deciso di sottoscrivere una raccolta firme per i vari disservizi che abbiamo subito. Sono firme di protesta – racconta l’uomo – Ci sono stati problemi con le raccomandate, con notevoli ritardi o che sono tornate al mittente. Ma anche consegne a persone sbagliate e posta che si è accumulata a causa di ritardi collettivi”.

Oltre alla raccolta viene anche formulata una richiesta di installare un postamat in paese.

“A Valbrona manca sia un bancomat che un postamat, sarebbe utile per effettuare le varie operazioni”, afferma Zizzo.

Documenti a sindaco e prefetto

La raccolta firme terminerà domenica 21 giugno e diversi sono i punti dove poter aderire e lasciare la propria sigla: dalla farmacia Brioschi alla macelleria Barindelli, dall’albergo Sala al Trento’s Bar.

“Una volta conclusa la raccolta firme, analizzeremo il risultato – spiega il promotore – Se ci sarà la possibilità faremo una riunione con la cittadinanza e faremo presente la situazione anche a sindaco e Prefetto. La gente è ormai stufa di questi continui disservizi, per questo abbiamo deciso di procedere in questo modo. Personalmente ho dovuto attendere due mesi per una raccomandata”.

La risposta di Poste Italiane

La versione di Poste Italiane però è decisamente diversa: