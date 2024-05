Troppi furti. L'appello di Aceto: "Denunciate"

Nelle ultime settimane pare che la zona Vedroni di Carimate sia stata più volte oggetto di furti e tentati colpi, tanto che alcuni residenti si sono organizzati per attivare delle passeggiate serali per la sicurezza.

Martedì 14 maggio, durante la presentazione della lista Pro Civitate di Roberto Allevi, Damiano Pinazza, residente ai Vedroni ha dichiarato:

A rispondere alla questione è stato l’assessore alla Sicurezza Mario Aceto:

"Al momento siamo coperti con tutti i varchi, in entrata e in uscita, e abbiamo 3 agenti di Polizia locale, ai quali vorremmo aggiungerne un quarto. In più da qualche settimana gli agenti, in convenzione con il Comune di Renate, stanno eseguendo delle uscite serali sul territorio. Dopo pochi giorni che ci è stato segnalato, non ufficialmente, voglio far notare, ma ufficiosamente, il problema siamo riusciti a ottenere, grazie alla collaborazione dei Carabinieri e del luogotenente Calvia, che la pattuglia iniziasse proprio da Carimate il giro di controllo. E’ un successo per noi e abbiamo ottenuto la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine. Attualmente credo che stiamo mettendo in atto tutte le armi che abbiamo a disposizione. Due settimane fa c’è stata la riunione con il Prefetto, il quale ci ha comunicato che la nostra statistica è buona: abbiamo il 30% in meno di eventi criminosi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".