Troppi incidenti pericolosi sulla Clerici

Da settembre a oggi è successo ben tre volte che automobili lungo via Clerici a Erba finissero la loro corsa contro le proprietà private nel raggio di poche decine di metri, con un incremento di eventi che preoccupa

Tre schianti nel giro di cinque mesi contro muretti e recinzioni delle abitazioni lungo la via Clerici e per i residenti la misura è colma. Non si tratta della prima volta in assoluto e negli anni anche altre proprietà erano state danneggiate da auto che, perdendo il controllo, si andavano a schiantare contro le recinzioni. Il problema principale è la forte velocità con cui viene percorsa la via.

A raccontare la situazione è Mauro Colombo, un residente nella via:

“Nella notte tra venerdì e sabato sono stato svegliato da un colpo forte, ma poi non ho sentito voci o altri rumori e non mi sono preoccupato di andare a vedere, e invece la mattina ho trovato la sorpresa: c’era un pezzo di paraurti incastrato tra la parte muraria e quella ferraria della mia recinzione, proprio a pochi metri da un altro analogo e anche peggior danno avuto a seguito di un altro incidente. Siccome è la terza volta che capita nel giro di cinque mesi tra me e i miei vicini, mi sento di denunciare la situazione. Non è un atto di accusa o una critica nei confronti di Comune o Vigili, ma la denuncia e la segnalazione di una situazione evidentemente pericolosa e che sta diventando insostenibile. Oltretutto quest’ultimo episodio è accaduto nel cuore della notte, ma il precedente alle 17.30 di un sabato pomeriggio di settembre e nella dinamica dell’incidente poteva tranquillamente essere coinvolto un pedone che transitava sul marciapiede e che non ne sarebbe uscito vivo”.