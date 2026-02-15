Troppi incidenti pericolosi sulla Clerici

Da settembre a oggi è successo ben tre volte che automobili lungo via Clerici a Erba finissero la loro corsa contro le proprietà private nel raggio di poche decine di metri, con un incremento di eventi che preoccupa
Il problema principale è l’eccessiva velocità
Tre schianti nel giro di cinque mesi contro muretti e recinzioni delle abitazioni lungo la via Clerici e per i residenti la misura è colma. Non si tratta della prima volta in assoluto e negli anni anche altre proprietà erano state danneggiate da auto che, perdendo il controllo, si andavano a schiantare contro le recinzioni. Il problema principale è la forte velocità con cui viene percorsa la via.
“Nessuna accusa o critica, ma la segnalazione di una situazione evidentemente pericolosa”
A raccontare la situazione è Mauro Colombo, un residente nella via:
“Nella notte tra venerdì e sabato sono stato svegliato da un colpo forte, ma poi non ho sentito voci o altri rumori e non mi sono preoccupato di andare a vedere, e invece la mattina ho trovato la sorpresa: c’era un pezzo di paraurti incastrato tra la parte muraria e quella ferraria della mia recinzione, proprio a pochi metri da un altro analogo e anche peggior danno avuto a seguito di un altro incidente. Siccome è la terza volta che capita nel giro di cinque mesi tra me e i miei vicini, mi sento di denunciare la situazione. Non è un atto di accusa o una critica nei confronti di Comune o Vigili, ma la denuncia e la segnalazione di una situazione evidentemente pericolosa e che sta diventando insostenibile. Oltretutto quest’ultimo episodio è accaduto nel cuore della notte, ma il precedente alle 17.30 di un sabato pomeriggio di settembre e nella dinamica dell’incidente poteva tranquillamente essere coinvolto un pedone che transitava sul marciapiede e che non ne sarebbe uscito vivo”.