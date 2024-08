Troppi libri e poco spazio in casa: li regala

Laura Petronelli, di Bregnano ha circa 500 titoli che non può più tenere e che ha deciso di donare a chi vorrà leggerli.

La storia

Ha talmente tanti libri nelle librerie di casa che non c’è più nemmeno uno spazietto. Per questo ha deciso di regalarli a chiunque li voglia avere da leggere.

Laura Petronelli, che nella vita lavora come consulente aziendale per uno dei più importanti quotidiani nazionali, per la lettura ha una vera e propria passione. Qualche settimana fa però, spinta un po’ come tutti a prendersi qualche giorno di riposo dal caldo ferragostano, è arrivata a fare i conti con lo spazio: in casa non ci sta più un libro, nemmeno uno di poche pagine.

Ecco quindi, che è sopraggiunta l’idea di regalarli: così, almeno, a suo dire passano di mano in mano e non vanno a finire nella raccolta differenziata della carta, che per Laura sarebbe un vero e proprio scempio.

Afferma Laura:

"Ai libri tengo tantissimo. Hanno un grandissimo valore. Ne ho tanti, tantissimi, che ho letto una volta, ma che non avrei mai più riletto. E in casa non ho più spazio. Per questo ho pensato di donarli: in questo modo non li butto, perché i libri non si possono buttare, e vengono letti e diffusi tramite altre persone".

Togli di qui, prendi di là, metti nel sacchetto e inserisci nella scatola, si è trovata con almeno 500 libri, forse addirittura con qualcuno in più, da regalare. Tutti diversi uno dall’altro e dei generi più vari.

"Qualcuno me l’hanno già chiesto. Ne ho donati alcuni a una comunità. Sto prendendo accordi con il carcere e con le biblioteche per vedere se ne vogliono alcuni. Chiunque può chiederli. C’è un elenco e si può scegliere tra quelli che non sono stati richiesti".

Insomma: gli interessati devono solo farsi avanti, contattandola su Facebook. Del resto, un’occasione così non capita tutti i giorni.