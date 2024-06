Troppi «regalini» nell’area cani: l’appello di una cittadina

Una situazione davvero disagevole quella riscontrata all’area cani di Casnate con Bernate, proprio di fianco al cimitero. Una situazione che limita l’effettivo potenziale della zona, adatta a far scorrazzare i propri amici a quattro zampe in libertà, ma che per via della noncuranza dei suoi utilizzatori rischia di diventare un gabinetto pubblico per cani.

La segnalazione

A segnalare tale situazione è una cittadina di Casnate, arrivata in paese un anno e mezzo fa: "Abito in paese da poco e un giorno ho chiesto alla mia vicina se ci fosse un’area dedicata ai cani dove poterli lasciare liberi. Così mi è stata indicata quest’area proprio di fianco al cimitero e ci ho portato la mia cucciola di sei mesi".

Un primo approccio per vedere le caratteristiche dell’area e per valutare se potesse essere una tappa fissa per le camminate giornaliere con il proprio amico a quattro zampe. Se però da lontano le impressioni sembravano buone, entrandoci la realtà è apparsa diversa.

"Appena arrivata ho visto che era bella grande, un’area davvero carina - ha continuato la residente - Appena entrata, però, ho iniziato a vedere davvero tante deiezioni di altri cani..."

L’articolo integrale sul Giornale di Cantù da sabato 29 giugno in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui