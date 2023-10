Trova 30 euro e li restituisce al proprietario

Ha trovato 30 euro per terra ma quando ha visto quel ragazzino che cercava i suoi soldi non ha saputo tenerli per sé. Li ha restituiti al giovane che per ringraziarla l’ha quasi abbracciata.

La ricostruzione

La donna è un’anziana di oltre 80 anni che preferisce mantenere l’anonimato per non dare troppo risalto all’episodio. Approfittando delle giornate di sole dei giorni scorsi ha deciso di andare a fare una camminata.

"In via Milano ho trovato 30 euro su un muretto – racconta – Ho guardato dovunque se per caso ci fosse qualcuno, ma non ho visto nessuno. Ho pensato di prenderli: del resto se non li avessi raccolti io li avrebbe presi la prima persona di passaggio".

La donna ha proseguito la sua camminata. Poco più avanti si è trovata di fronte un ragazzino con il cappuccio in testa e lo sguardo fisso sulla strada.

"Signora, non ha per caso visto 30 euro per terra? – mi ha chiesto – Me li ha dati la mia mamma ma mi sono usciti dalla tasca e non li trovo più".

La signora ha capito subito da dove provenivano quelle banconote trovate poco prima.

"Tieni, sono le tue. Gli ho risposto senza pensarci due volte – ha proseguito - Le ho trovate io ma non mi appartengono. Sono stata molto contenta di averle restituite al proprietario. Se non le avessi date a lui le avrei date in chiesa come offerta: del resto, non erano soldi miei".

Tutto bene quel che finisce bene. E questa vicenda è finita nel migliore dei modi.