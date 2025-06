Trova una pistola sul marciapiede e la consegna ai Carabinieri. L'arma è stata trovata a Lipomo

La pistola è stata rinvenuta in mattinata sul marciapiede di via per Montorfano da una donna che la aveva scambiata per un giocattolo. Solo successivamente, accortasi che l'arma era vera, ha contattato i Carabinieri che la hanno presa in carico. I Carabinieri della Stazione di Albate hanno proceduto al sequestro di una pistola a tamburo Smith & Wesson cal. 31, non censita in banca dati.

I militari dovranno ora comprendere chi abbia potuto abbandonare la pistola sulla strada e se l’arma sia in qualche modo legata a un evento sul territorio o semplicemente l’oggetto di una collezione privata.

Già nel mese di maggio erano stati segnalati i rinvenimenti di due armi da fuoco, rispettivamente presso un’abitazione in ristrutturazione a Zelbio e a Erba tra i rifiuti.