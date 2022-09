Importante accordo ponte di premialità raggiunto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti con la Segea, azienda in appalto alla Cosmint di Olgiate Comasco. L’impresa si occupa della parte logistica.

Trovato accordo sindacati Cosmint sulle premialità

Dal primo di ottobre, e fino a quando non si raggiungerà un vero accordo sul premio di risultato per il 2023, i lavoratori percepiranno una quota per ogni giornata effettiva di presenza nel mese. Venerdì prossimo ci saranno le assemblee per spiegare l’accordo raggiunto.

"Siamo riusciti a ottenere un risultato importante sui tavoli di trattativa – spiegano i sindacati portando altri soldi in tasca ai lavoratori degli appalti in Cosmint senza far perdere salario".

Con il raggiungimento di questo accordo, lo sciopero indetto per il 26 settembre è sospeso. Il prossimo incontro per il premio di risultato verrà calendarizzato entro e non oltre il 15 ottobre: la volontà delle parti è raggiungere l’accordo di secondo livello entro dicembre.