Truffe agli anziani e videosorveglianza: in arrivo nuovi fondi da Regione Lombardia

Il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba ha annunciato i due provvedimenti.

Il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba due provvedimenti importanti varati dalla Giunta regionale della Lombardia in tema sicurezza.

Turba: più sicurezza per i nostri territori, regione Lombardia accanto agli anziani, le truffe si combattono insieme.

La Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana ha approvato oggi i criteri e le modalità di assegnazione di contributi rivolti ai comuni, unioni di comuni e comunità montane per la realizzazione di progetti utili a prevenire e contrastare i reati che colpiscono maggiormente la popolazione più anziana, ovvero le truffe. Inoltre ha approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione di un cofinanziamenti per l’istallazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali, di grande aiuto per le amministrazioni locali.

Fondi contro le truffe agli anziani

“Il bando finanzierà progetti che intendono realizzare un’attività formativa, informativa e culturale che intendono prevenire i fenomeni di criminalità, in modo particolare i delitti contro il patrimonio mediante frode, che colpiscono maggiormente le fasce più deboli e indifese della popolazione" ha spiegato il sottosegretario Turba.

“I progetti potranno essere realizzati anche in collaborazione con le forze dell’ordine, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative. La dotazione finanziaria messa a disposizione da Regione Lombardia per il biennio 2022 e 2023 è di 500.000 euro – continua Turba - Il cofinanziamento della Regione per ciascun progetto ammesso sarà tra i 5.000 e 10.000 euro e non potrà superare l’80% del costo complessivo”

Incentivi di Regione per la videosorveglianza

“A causa delle diffuse problematicità di sicurezza urbana che interessano i nostri parchi comunali e le aree regionali protette, oltre all’aumento della necessità di supportare i servizi di polizia locale, spesso in carenza di personale si rende necessario per i nostri comuni incentivare progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana ,come quelli che prevedono la dotazione di strumenti tecnologici innovativi quali impianti di video-sorveglianza e fototrappole" ha aggiunto il sottosegretario.

"Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia nei confronti degli Enti ammessi al cofinanziamento sono pari a 3.500.000 euro -conclude Turba - Queste risorse serviranno per prevenire, vigilare e sanzionare i comportamenti incivili, lesivi della convivenza incrementando la sicurezza nelle nostre realtà e dei nostri cittadini. Le domande potranno essere effettuate dal 28 marzo 2022 fino al 19 aprile 2022” ha concluso Turba.