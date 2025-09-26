Truffe contro gli anziani, prosegue il ciclo di incontri

Nell’ambito degli incontri volti alla sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, prosegue l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Como verso le persone più vulnerabili. Giovedì 25 settembre 2025, presso la Sala Polifunzionale del Comune di Arosio, il Comandante in Sede Vacante della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense ha tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani, una categoria particolarmente vulnerabile a questo tipo di reati.

L’iniziativa

Nel corso dell’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Tenenza di Mariano Comense, il Luogotenente Salvatore Zambuco, Comandante del reparto, ha spiegato ai presenti, attraverso esempi concreti, come difendersi dalle truffe e dai raggiri più ricorrenti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente adottate dai malviventi e fornendo utili raccomandazioni e suggerimenti, rappresentando così un’importante occasione per informare e sensibilizzare gli anziani sulle modalità più comuni di truffa e offrendo consigli pratici per evitare di diventare vittime.

Incontri anche nei prossimi mesi

Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di promuovere il contatto, la comunicazione e la prossimità, al fine di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte più vulnerabile della società, con particolare attenzione alle persone anziane.