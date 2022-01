A Cantù

Domani le lezioni saranno a distanza, questa volta il motivo non è legato ai contagi.

Non c'è solo il Covid a fermare le lezioni degli studenti. Questa mattina, giovedì 27 gennaio 2022, gli studenti del liceo Fermi di Cantù sono stati costretti a tornare a casa per via di una tubatura rotta in seguito a dei lavori.

Tubatura dell'acqua rotta gli studenti del Fermi finiscono in Dad

A scuola sono in corso lavori per il miglioramento antisismico. Gli operai, effettuando delle trivellazioni per i pali di sostegno, hanno bucato una tubatura dell'acqua. In attesa della sistemazione, per motivi di sicurezza tutti gli studenti sono stati mandati a casa. Domani, venerdì 28 gennaio 2022, le lezioni saranno in Dad.