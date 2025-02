Tubercolosi a scuola: tre persone risultate positive ai test

Tra studenti e insegnanti della scuola media "Puecher" sono stati testati in sessantaquattro

Ora saranno sottoposti agli esami di secondo livello

Alla scuola media "Puecher" di Erba dopo la notizia, la scorsa settimana, del ricovero di un alunno per tubercolosi era scattata tutta la trafila per accertarsi che non ci fossero altri casi. Oggi sono emersi gli esiti.

Sui sessantaquattro testati, tra studenti e insegnanti, sono risultate positive tre persone.

Lo ha comunicato Ats attraverso una nota, spiegando che per loro, ora, sono previsti gli esami di secondo livello, concordati con gli specialisti pneumologi della Asst Lariana.

Le rassicurazioni da Ats: la positività non è indice di patologia

Ats ribadisce, ancora una volta, che la positività alla Mantoux non è indice di patologia ma semplicemente che la persona è venuta in contatto con il micobatterio. Saranno gli specialisti pneumologi a stabilire l'eventuale profilassi in base ai risultati degli esami e dell'anamnesi.

La Tb è una patologia ancora presente nel nostro territorio, è curabile con gli antibiotici specifici e le persone che rispondono con beneficio alla terapia possono, nel giro di un paio di settimane, frequentare la comunità.