Tunnel sulla Novedratese: firmato l'accordo

È stato firmato l'accordo di programma tra la Provincia di Como e il Comune di Arosio per lo sviluppo progettuale e la realizzazione dell’intervento denominato "Risoluzione del nodo di Arosio" lungo la S.p. 32 di Novedrate (nelle foto il tracciato del tunnel).

ll sindaco: "Intervento che non può più attendere"

"Sulla strada viaggiano 30 mila veicoli al giorno quindi si tratta di un intervento che non può più attendere, qualsiasi miglioria deve essere assolutamente colta al volo – ha espressamente detto Alessandra Pozzoli, sindaco di Arosio – I cittadini arosiani con queste attese semaforiche e cinque passaggi a livello sono arrivati al limite della sopportazione".

Come cambierà la viabilità

"Quello che abbiamo siglato è un documento chiamato “Accordo di programma”, un atto seguente al protocollo d’intesa, che esprime la volontà delle due Amministrazioni di portare a termine l’opera. La strada novedratese è provinciale dunque la titolarità di tutte le gare sarà regolata dalla provincia di Como. Il Comune di Arosio condivide la programmazione progettuale che la Provincia sta portando avanti che prevede l’interramento parziale di un tratto della novedratese, di circa 10 metri, e la rimozione completa della linea semaforica tra la strada novedratese con via Santa Maria Maddalena. Gli utenti che viaggiano tra Briosco e Novedrate o viceversa entreranno in un tunnel mentre gli utenti in direzione sud entreranno in una grande rotatoria che dovrebbe fluidificare e migliorare la viabilità superficiale – ha spiegato Pozzoli – Un’opera massiccia alla quale la Provincia sta lavorando alla clemente: stanno ultimando il progetto definitivo per poi passare al progetto esecutivo e infine avviare la gara per l’affidamento dei lavori, previsti per il prossimo anno. La Provincia sta studiando una cantierizzazione per non chiudere tutta l’asse della novedratese, ma questo comporterà comunque dei disagi sia per gli utenti della novedratese che per i cittadini di Arosio. I lavori dureranno due anni e già da ora bisogna mettersi nell’ottica di collaborare per poi arrivare ad avere un beneficio per tutti. La preoccupazione è elevata ma il problema va risolto speditamente".

Progetto da 17 milioni di euro

"L’intervento ha un costo di 17 milioni di euro e si tratta di un’opera interamente finanziata. Il Comune di Arosio partecipa al progetto versando una quota di 100mila euro: 50mila euro sono già stati erogati perchè legati a questa sottoscrizione e rientrano nel bilancio degli investimenti 2023 mentre gli altri 50mila euro verranno erogati solo quando i lavori verranno effettuati e per questo rientreranno nel bilancio amministrativo del 2024", ha concluso il sindaco Pozzoli.