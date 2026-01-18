Turisti, dal 1° gennaio si paga l’imposta di soggiorno: al Comune 40mila euro l’anno

Dal 1 gennaio a Eupilio è in vigore l’imposta di soggiorno a carico di quanti alloggeranno nelle strutture ricettive situate sul territorio del comune

Si pagheranno 2 euro al giorno in b&b e 1 euro al campeggio

L’Amministrazione comunale eupiliese ha approvato l’imposta di soggiorno, valida dall’inizio di questo mese e a carico di quanti scelgono strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Una decisione che prevede un aumento nelle casse comunali di 40mila euro annui. Tenendo conto che a Eupilio esistono una decina di bed & breakfast e un campeggio che ospita 220 piazzole. Fissata a 2 euro la cifra per i b&b e a un euro quella per il campeggio.

Esenti i minori di 18 anni per agevolare il turismo

Dall’obbligo di pagamento dell’imposta di soggiorno sono esclusi i minori di 18 anni. Una misura intrapresa dall’Amministrazione comunale per agevolare i giovani, anche perché sono tanti quelli che scelgono il campeggio come luogo dove trascorrere le proprie vacanze. Ma anche per andare incontro alle famiglie nelle spese per le vacanze.

Non si escludono ulteriori agevolazioni

Il sindaco, Alessandro Spinelli, non esclude ulteriori agevolazioni: