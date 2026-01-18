Turisti, dal 1° gennaio si paga l’imposta di soggiorno: al Comune 40mila euro l’anno

Dal 1 gennaio a Eupilio è in vigore l’imposta di soggiorno a carico di quanti alloggeranno nelle strutture ricettive situate sul territorio del comune
Si pagheranno 2 euro al giorno in b&b e 1 euro al campeggio
L’Amministrazione comunale eupiliese ha approvato l’imposta di soggiorno, valida dall’inizio di questo mese e a carico di quanti scelgono strutture ricettive presenti sul territorio comunale. Una decisione che prevede un aumento nelle casse comunali di 40mila euro annui. Tenendo conto che a Eupilio esistono una decina di bed & breakfast e un campeggio che ospita 220 piazzole. Fissata a 2 euro la cifra per i b&b e a un euro quella per il campeggio.
Esenti i minori di 18 anni per agevolare il turismo
Dall’obbligo di pagamento dell’imposta di soggiorno sono esclusi i minori di 18 anni. Una misura intrapresa dall’Amministrazione comunale per agevolare i giovani, anche perché sono tanti quelli che scelgono il campeggio come luogo dove trascorrere le proprie vacanze. Ma anche per andare incontro alle famiglie nelle spese per le vacanze.
Non si escludono ulteriori agevolazioni
Il sindaco, Alessandro Spinelli, non esclude ulteriori agevolazioni:
“Abbiamo avuto recentemente un incontro con chi gestisce queste strutture e la richiesta da parte loro è stata quella di poter applicare una tariffa forfettaria per i turisti che si fermano per periodi di soggiorno continuativi. Avendo la possibilità di modificare il regolamento fino alla fine del prossimo mese di febbraio, stiamo valutando di effettuare questo aggiustamento a seguito della riunione avuta in modo da andare incontro alle richieste emerse”.