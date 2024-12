Tutti a lezione di diritti all’istituto Terragni

Una grande scuola, una giornata dedicata ai diritti a Olgiate Comasco.

Giornata dei diritti

Tradizione significativa alla scuola secondaria di secondo grado di via Segantini. La Giornata dei diritti, proposta oggi, sabato 14 dicembre, ha schierato ben 32 tra associazioni e gruppi di volontariato. Ognuna ha incontrato più classi di studentesse e studenti, aiutandoli a riflettere sul valore dell’altruismo e della pace.

Volontariato in primo piano

Una vera e propria full immersion nel panorama del volontariato territoriale e più in generale comasco. Di tutto e di più: dalle associazioni storiche come Avis e Croce rossa, a realtà impegnate a favore di persone con disabilità e per le missioni umanitarie in contesti di conflitto bellico.

Sensibilizzazione

Per il “popolo” del Terragni è stata una preziosa opportunità di confrontarsi e di aprire una riflessione su temi di spessore. Nell’atrio della scuola anche la fruibilità di materiali infornativi di alcune delle associazioni intervenute.