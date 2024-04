Tutti ricordano Elia Baraldi e le sue passioni

Erba: torna in memoria di Baraldi, per il secondo anno, l’appuntamento con il "Concerto per Elia", domenica 12 maggio alle 15 alla casa alpina La Montanina ai Pian dei Resinelli.

Un concerto, una falesia e una via aperta per Elia Baraldi

Elia Baraldi non se ne è mai andato veramente: vive nei cuori e nei ricordi dei suoi genitori e dei tantissimi amici che hanno incrociato lui e le sue tante e profonde passioni lungo i suoi troppo pochi 19 anni di vita. Elia era un musicista, un alpinista, un arrampicatore, un fotografo e tutte queste passioni ritornano continuamente, a cinque anni di distanza da quel terribile 4 agosto 2019 quando il giovane, a causa della caduta di materiale roccioso, è precipitato dalla Cresta del Brouillard, sul massiccio del Monte Bianco mentre era in salita con degli amici. Torna la sua memoria: il 12 maggio musica e mostra fotografica ai Resinelli, ma anche il suo ricordo tra le montagne.

