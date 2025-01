Tutto è pronto a Cantù e ad Erba per la Befana Solidale ASI in programma lunedì 6 gennaio dalle 8.45 alle 12.30. I soci del Veteran Car Club Como mobilitati con le auto storiche per donare cibi e sorrisi ai ragazzi dell’Istituto Immacolata Concezione di Erba e Cantù e all’Associazione Incontri Mensa di Cantù.

L'evento

Il mondo del motorismo storico esprime solidarietà verso chi ha bisogno di aiuto concreto per vivere. Il 6 gennaio torna La Befana Solidale dell’ASI che scalda i motori per la quarta edizione dell’iniziativa. Come avviene per i 300 club Asi in Italia, anche nel Comasco la mobilitazione generale coinvolge molti possessori di auto e moto storiche con il coordinamento del Veteran Car Club Como.

"Il nostro sostegno andrà quest'anno all'istituto Immacolata Concezione di Cantù e di Erba e e all'Associazione Incontri Mensa di Cantù – precisano il presidente e il vice del Vcc Como, Mauro Marelli e Gianluca Giussani e il segretario Giorgio Barni - I nostri 1800 soci attivi hanno donato cibi e consegneremo le calze della Befana e buoni acquisto forniti dal nostro club Asi. Ma c'è di più: ai ragazzi degli istituti di accoglienza a Cantù ed a Erba faremo provare l'emozione di un giro sulle auto storiche dei nostri soci - collezionisti all'interno dei bellissimi parchi delle residenze di ospitalità del Comasco".

Il ritrovo è a fissato per lunedì 6 gennaio, alle 8.45, a Cantù al parcheggio di via Brighi. Alle 9.30 la partenza per il tour nelle case di accoglienza di Cantù e Erba gestite da anni dall'istituto Immacolata Concezione e all’Associazione Incontri Mensa di Cantù. L’iniziativa con le auto storiche terminerà alle ore 12.30.

In ognuna delle due sedi di Cantù e Erba i piloti e i navigatori delle auto storiche del Veteran Car Club Como doneranno generi alimentari non deperibili (pasta, riso, zucchero, biscotti e scatolame) e condivideremo una mattinata regalando un po’ di gioia ai ragazzi che non vedono l’ora di salire sulle auto che hanno fatto storia.