Tutto il paese riunito per l’ultimo saluto all’ex sindaco Miro Pina

Il ricordo del gruppo Alpini di cui faceva parte: "Ti vogliamo ricordare così, per la tua ironia e la tua voglia di vita"

Una chiesa gremita questa mattina, venerdì 1° agosto, ha dato l’ultimo saluto all’amato e stimato ex sindaco di Valbrona Miro Pina.

Il parroco: "Una vita spesa, vissuta e donata"

Il parroco, don Virginio Resnati, nell’omelia ha ricordato la sua "disponibilità per questo paese e questa comunità. Una lunga vita come la sua ci insegna virtù fondamentali: è stata una vita spesa, vissuta e donata".

Presenti al funerale una rappresentanza dell'Amministrazione comunale e alcuni gruppi Alpini, in particolare quelli di Valbrona di cui Miro Pina faceva parte.

Dopo la "Preghiera dell’Alpino" sono stati letti alcuni toccanti ricordi da parte delle associazioni locali con cui Pina aveva collaborato.

La Società pescatori di Valbrona ha sottolineato come fosse un "grande uomo, amico di tutti, per tanti anni valoroso ex sindaco e nostro collaboratore; sempre vicino e dalla grande ospitalità, con un grande cuore".

Ancora, i Cacciatori del paese hanno ricordato "la sua modestia" e presenza costante: "Ora il figlio Luigi rappresenta l’estensione di Miro, così giovane ma già così impegnato in tanti ambiti. E’ un cacciatore, non sappiamo se gli sarebbe piaciuto questo aspetto ma d’altronde anche Miro amava così tanto i cani".

Infine, anche gli Alpini di Valbrona gli hanno voluto dedicare parole d’affetto: "Ieri ho postato una foto che mi hai mandato al tuo ultimo compleanno, eri felice con un bicchiere in mano e noi ti vogliamo ricordare così, per tua ironia e voglia di vita".