Tutto in preparazione per la 12esima motoesposizione

Fervono i preparativi per la 12esima motoesposizione monografica dedicata al celebre marchio pesarese.

Si terrà dal primo al 3 novembre nella sala consigliare del Comune di Asso in concomitanza con la commemorazione dei caduti presso il Monumento nazionale FMI di Civenna(CO). Tonino Benelli vinse negli anni '30 tre edizioni del Circuito del Lario, la celebre corsa del Triangolo lariano rivale del tourist trophy inglese. La manifestazione godrà della joint-venture con la Concessionaria ufficiale per la provincia di Como Gmoto di Beregazzo con Figliaro. Ieri, nella sede del Moto Club Benelli a Pesaro, in rappresentanza del Mc Asso, Rinaldo Batelli ha omaggiato il Presidente Marco Vanzolini e il Segretario Giampaolo Marchinelli con il libro sull'epopea del Circuito del Lario di Gianmarco Maspes "Cuori a pistone" e ha ricevuto in cambio il libro di Paolo Prosperi dedicato a Tonino Benelli, "Cigno del motore" a suggello della futura collaborazione.