Tutto pronto per "Alserio medievale"

Alserio Medievale, che si svolgerà domenica 3 settembre (in caso di maltempo domenica 10 settembre) è una grande manifestazione di natura storica/rievocativa ma con la nettissima volontà di avvicinare bambini e famiglie. Quindi senza per forza perseguire solo la visione nozionistica della storia. L’evento nasce dalla stretta collaborazione tra la Pro Loco di Alserio e Particolari Eventi di Valmadrera e ha coinvolto svariati gruppi, ottenendo il patrocinio di diversi enti nonché la fattiva collaborazione di molte aziende del territorio.

Il presidente

Il presidente della Pro Loco di Alserio Paolo Pinato: "Per prima cosa desideriamo ringraziare per aver concesso il patrocinio: Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Alserio e Comune di Orsenigo. Questi patrocini, oltre a riempirci di orgoglio, sottolineano la validità e l’importanza dell’iniziativa stessa. Desideriamo ringraziare Asf Autolinee, che ha messo a disposizione un autobus che svolgerà il servizio navetta dall’area di parcheggio che abbiamo individuato nel Comune di Orsenigo. Desideriamo ringraziare CERATIZIT, importante azienda alseriese, che ci ha messo a disposizione il posteggio dell’azienda per poter impostare una seconda area di posteggio, e di conseguenza un secondo servizio navetta, per facilitare l’accesso alla manifestazione".

Il parcheggio

Il presidente ha quindi proseguito: "Affrontiamo subito il discorso delle aree di posteggio. Avremo 4 aree di posteggio: 1) GIARDINI A LAGO ad Alserio a 30 metri dalla manifestazione 2) VIA DON GUANELLA ad Alserio a 300 metri dalla manifestazione 3) VIA MILANESE presso il posteggio della ditta CERATIZIT 4) VIA PLINIO nel comune di ORSENIGO in zona azienda ICAM. Per quanto riguarda il posteggio di VIA MILANESE ad ALSERIO e di VIA PLINIO ad Orsenigo, tutte le persone possono parcheggiare lì e sarà attivo da entrambe le aree di posteggio un servizio navetta per raggiungere la manifestazione. Le altre due aree sono in prossimità all’area della manifestazione, quindi comodamente raggiungibile a piedi. Inoltre abbiamo creato la localizzazione anche su google map: scrivendo Alserio medievale si arriverà alle diverse aree di posteggio".

L'area della manifestazione

La manifestazione coprirà l’area dei giardini a lago e della struttura polivalente: un’area di circa 4.000 metri quadrati. "La nostra manifestazione sarà facilmente identificabile, in quanto in prossimità posizioneremo dei cartelli di direzione in svolte, rotonde ed incroci per raggiungere o Alserio direttamente o le nostre aree di posteggio. La giornata partirà dalle 9.30 e terminerà alle 24. Alserio Medievale sarà un magnifico viaggio nel tempo attraverso una vera e grande ricostruzione medievale. Saranno presenti: 1) Sbandieratori di Primaluna 2) Celeste e la giostra Medievale 3) Falconieri del Feudo che faranno il volo dei rapaci e metteranno in esposizione i rapaci per far sì che i bimbi possano conoscerli e farsi le foto 4) Arcieri del Riccio: saranno a disposizione tutto il giorno per testare a tutti gli avventori le abilità con l’arco 5) Mangiafuoco e Chiromante 6) Grazie al gruppo “ Noi per Voi di Valmadrera” abbiamo ricreato un fantastico “luna park” medievale: ad esempio prova di coraggio, corsa nei sacchi, il canestro nel barattolo, “flipper medievale” 7) Il Mulino sarà aperto tutto il giorno e il mugnaio mostrerà come funziona un mulino ad acqua. Macinerà durante tutta la giornata 8) Alle 17.30 tenuta dalla storico Simone Rotunno ci sarà una conferenza sulla alimentazione nel Medioevo. Si terrà presso la struttura polivalente. Ci saranno tante altre sorprese. Durante tutta la giornata avremo circa 120 figurante vestiti in costumi di epoca e tutto sarà rigorosamente addobbato con gonfaloni, gagliardetti, sculture, bracieri ed armature d’epoca per ricreare una fantastica atmosfera. Dalle 12 per il pranzo e dalle 19 per la cena la giornata continua anche a tavola: avremo una proposta di menù alla carta dove ognuno potrà scegliere liberamente ciò che vuole mangiare. Ad esempio avremo: RUSTISCIADA, ZUPPA DEL CONTADINO, TORTA PAESANA. E' gradita la prenotazione che può essere fatta chiamando o inviando un messaggio whatsapp al numero 3920076871. Durante tutta la giornata è garantita la presenza di un servizio bar: si partirà dalla mattina con le colazioni fino ad arrivare alla sera con gli aperitivi. Per qualsiasi altra richiesta, informazioni potete contattare il numero : 3920076871, telefonando o con un messaggio whatsapp. Inoltre potete rimanere in contatto con noi alla pagina facebook: PRO LOCO ALSERIO".