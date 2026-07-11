Tutto pronto per il BeaLive Festival

Dal 23 al 25 luglio, Cantù tornerà a essere il centro della musica e della solidarietà con il BeaLive Festival 2026, evento a ingresso gratuito.

L’evento

Il BeaLive Festival è l’unico evento nazionale interamente dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione degli organi attraverso la grande musica. Nato da un’idea di Daniele Atlante, promosso da Massimiliano Zaccaro e Grazia Tagliabue e patrocinato dal Comune di Cantù, l’evento è guidato dalla missione dell’associazione BeaVive. Il festival nasce per dare continuità al sorriso di Beatrice Zaccaro, scomparsa tragicamente a 17 anni nel 2023, che attraverso la donazione degli organi ha regalato una nuova speranza a chi attendeva un trapianto. Nell’edizione 2026, la storia di Beatrice incontra quella del piccolo Domenico Caliendo attraverso una fondamentale collaborazione con la Fondazione Caliendo. Due storie unite da un comune messaggio di vita: se il gesto di Beatrice ha salvato il prossimo, la storia di Domenico ha scosso profondamente le coscienze, portando a un incremento storico e significativo delle adesioni e del numero dei donatori di organi in Italia. Oggi, le due realtà camminano insieme per trasformare il dolore in un motore di solidarietà, cultura del dono e supporto ai giovani.

L’edizione 2026

Un’edizione ricca di novità, a partire dalla location: il festival torna ufficialmente in piazza Garibaldi. Tra gli artisti più attesi sul palco principale spiccano i nomi di Chadia Rodriguez, Blind, Vero Cece, Tormento, Flaminio Maphia, Doppelganger, Lorenzo Bask, Daniele Stefani, Studio 3, Michelle Cavallaro, Lollipop, Alessio Bernabei, Manuel, Leonardo De Andreis, Shorty Shok, Riccardo Stimolo, La Base, i vincitori del contest live del 23 luglio e tanti altri. Il Bealive sarà presentato da Roberto Rossi, Le Donatella e Vanessa Minotti.