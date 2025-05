Tutto pronto per il Gt World Challenge Europe: 59 equipaggi al via

Grande attesa per il Gt World Challenge Europe: nelle prossime ore farà tappa a Monza. Presente anche la Fanfara Alpina "Angelo Masciadri" di Asso.

Scatta il Gt World Challenge Europe

Cinquantanove equipaggi in rappresentanza di dieci brand che fanno correre vetture da sogno come Aston Martin, Audi, Bmw, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Amg e Porsche, a cui quest'anno si è aggiunta la Corvette Racing: sono questi i numeri salienti della 3 Ore del Gt World Challenge Europe by Aws che va in scena da domani, venerdì 30 maggio, all'Autodromo Nazionale Monza.

16 le vetture nella categoria Pro, 10 nella Gold, 17 nella Silver e 16 nella Bronze. Tra i 176 piloti al via - ogni vettura ne schiera tre, tranne un equipaggio con due soli piloti - c'è una nutrita pattuglia di piloti italiani, tra i quali spiccano Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi, vincitori delle ultime edizioni della 24 Ore di Le Mans con la Hypercar di Ferrari (qui guidano le 296 Gt). Compagno di squadra del pilota calabrese sarà Arthur Leclerc, fratello di Charles. Al volante di una Ford Mustang - categoria Silver - invece David Schumacher, figlio di Ralf e nipote di Michael.

La tappa monzese è la seconda della stagione Endurance, inaugurata sul tracciato francese del Castellet e vinta dalla Bmw Gt3 del team Wrt, guidata dai belgi Ugo de Wilde, Charles Weerts e dal sudafricano Kelvin Van der Linden. Accanto al Gt World Challenge saranno in pista anche i monomarca Lamborghini Super Trofeo (42 vetture) e McLaren Trophy Europe (16).

Il programma del week-end

Si comincia venerdì: dalle 9 alle 18 - con ingresso libero al pubblico - previste le prove libere e i test. Sabato 31 maggio attività in pista dalle 9 alle 17.45 con le prove libere (10.10-12.10) e le pre qualifiche (15.30-16.30) del Gt World Challenge, le qualifiche (9-9.50) e gara 1 (14.25-15.15) di Lamborghini, libere 3 (12.20-12.35), qualifiche 1 (12.40-13) e gara 1 (17-17.45) di McLaren. L'ingresso costa 20 euro e include l’accesso libero al paddock e a tutte le tribune disponibili. I piloti concederanno una sessione di autografi in pit lane, dalle 13.15 alle 13.45.

Domenica si inizierà alle 9 con il monomarca della McLaren, che vedrà prima le vetture schierarsi per le prove libere 4 (9-9.15) e le qualifiche 2 (9.20-9.40), a seguire le qualifiche del Gt World Challenge (9.50-10.50), quindi le seconde gare di Lambo e McLaren rispettivamente dalle 11.20 alle 12.10 e dalle 12.40 alle 13.25. La 3 Ore scatterà alle 15 (diretta sul canale Youtube del campionato). L'ingresso per la giornata di domenica costerà 25 euro, con le stesse modalità del giorno precedente. Sabato per le gare Lamborghini e McLaren, domenica ovviamente anche per il Gt World Challenge. L'abbonamento per i due giorni costa 35 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni, dai 7 agli 11 anni il biglietto costa un euro. Previste agevolazioni per under 24 e over 65 e soci Aci. Domenica l'inno nazionale verrà suonato dalla Fanfara Alpina "Angelo Masciadri" di Asso.

Il biglietto Grid Walk

Chi ha acquistato un biglietto d’ingresso valido per il Gt World Challenge Europe, giornaliero o in abbonamento, e ha scelto di aggiungere il biglietto Grid Walk, potrà ritirare il bracciale identificativo presso il Monza circuit shop, all’interno del circuito, sabato e domenica. Per il ritiro sarà necessario presentare entrambi i biglietti. Il bracciale consente l’accesso alla griglia di partenza prima dell’inizio delle gare previste sabato, Lamborghini Super Trofeo Gara 1 e McLaren Trophy Europe Gara 1 e domenica, Lamborghini Super Trofeo Gara 2, McLaren Trophy Europe Gara 2 e la gara del Gt World Challenge Europe.

Non solo pista: ci sarà l'opportunità di incontrare i piloti in Fanzone domenica dalle 13 alle 13.30 (meet&greet). Nella stessa area si potrà ballare e cantare grazie a Dj Cristian Ambrosini che si esibirà sabato dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 17 alle 18, mentre domenica dalle 12 alle 14. Sempre nei pressi della Fanzone è previsto uno spazio bimbi e i food truck (che domenica saranno anche presso P9, food court - Tribuna 26).