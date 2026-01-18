Tutto pronto per il novo corso per diventare volontario della Croce Rossa

Tutto pronto per l’avvio del nuovo corso per diventare volontari della Cri di Grandate.

Il corso

Le lezioni inizieranno martedì 20 gennaio alle 21. Per partecipare alle lezioni bisogna avere almeno 14 anni e non sono richieste particolari abilità fisiche. Le iscrizioni sono ancora aperte. «Siamo veramente molto felici di poter proporre questa splendida opportunità – afferma Maria Cristina Ceccato, presidente della Cri di Grandate – Il corso durerà poco più di 1 mese e avrà una cadenza bisettimanale, in più potrebbe esserci una sola domenica. In particolare questo corso dà la possibilità di accedere all’associazione, ma ci tengo a specificare che non è qualificante per il percorso di soccorso in ambulanza, comunque abilita al primo soccorso e alle manovre salvavita come la rianimazione cardiopolmonare.

Le lezioni

Le lezioni forniranno anche rudimenti di anatomia e informazioni dettagliate su come medicare le ferite e contenere le emorragie». Ceccato aggiunge: «Oltre a queste tematiche, proporremo anche piacevoli approfondimenti proprio sull’associazione, toccando argomenti come il diritto internazionale umanitario, le normative relative ai conflitti, le attività sociali e assistenziali, la Protezione civile e le attività legate al mondo dei giovani». Infine, Ceccato afferma: «Per i maggiorenni sono previsti poi anche dei moduli specifici che abilitano al soccorso in ambulanza per le emergenze/urgenze o per i servizi assistenziali come visite, controlli e trasporti generici». Per avere maggiori informazioni sul corso si può contattare il numero 031.452202, oppure mandare una mail all’indirizzo grandate@cri.it.