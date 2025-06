Tutto pronto per la Color Run

Inverigo si prepara alla Color Run: tutto pronto per la terza edizione di "I Colori di Inverigo". Un evento organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Commercianti di Inverigo e Giuvin-Consulta Giovani di Inverigo.

Appuntamento imperdibile

L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno con partenza alle 16.30 da via General Cantore nei pressi del parco giochi e arrivo al parco Crivelli in via Al Gigante. Ci saranno animazioni per i bambini anche prima della partenza e la musica accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso. Non mancheranno neppure le associazioni del territorio. Tutto è pronto quindi, con i partecipanti pronti a farsi colorare le proprie maglie bianche e a correre con divertimento e spensieratezza.

Il ricavato alla Sos di Lurago d'Erba

Al termine, dalle 18.30, street food in compagnia del Gruppo Commercianti di Inverigo, musica dal vivo e dj set. Il ricavato sarà devoluto alla Sos Lurago d’Erba. Iscrizioni entro giovedì 5 giugno scansionando il QR Code delal locandina o dal link https://tinyurl.com/4rpzb48f . In caso di di maltempo, l’evento sarà rimandato a sabato 14 giugno.