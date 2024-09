Tutto pronto per la Festa del cavallo: ecco il programma completo

Asso si prepara a vivere un fine settimana ricco di eventi con la 41esima Festa del Cavallo: appuntamento sabato 5 ottobre.

La kermesse è ormai divenuta anche l'occasione per celebrare il Gemellaggio con la cittadina francese di Saint-Péray nonché per rinnovare i legami di amicizia con Santo Tirso (Portogallo) e Gross-Umstadt (Germania).

Si festeggia anche il gemellaggio

Le delegazioni delle città gemellate saranno accolte, infatti, venerdì 4 ottobre ma il clou dei festeggiamenti è previsto per il giorno successivo con un programma ricco di appuntamenti adatti a tutte le età e interessi.

La giornata di sabato prenderà il via alle 9.30 in Largo Saint-Péray, davanti alle scuole di Asso, con il saluto del sindaco Tiziano Aceti e di una rappresentanza degli alunni dell'Istituto G. Segantini alle delegazioni europee. Dalle 10 alle 12 piazza Mercato diventerà il cuore pulsante della festa, ospitando la tradizionale Rassegna del cavallo Avelignese. In questa storica manifestazione, giunta alla sua 41esima edizione, sfileranno cavalli agricoli, cavalli da sella, stalloni, pony e asini. Un’occasione imperdibile per gli amanti degli animali e della natura.

La Festa del Cavallo, organizzata dal Comune di Asso con il patrocinio della Comunità Montana del Triangolo Lariano, della Regione Lombardia e gratuito della Provincia di Como, non si limita solo ai cavalli. Fino alle 17 sarà possibile visitare un’esposizione di prodotti tipici locali, artigianato e attrezzature agricole. I più piccoli potranno divertirsi con laboratori interattivi, truccabimbi e giochi tradizionali, mentre gli amanti dell'arte potranno ammirare la mostra di quadri curata dall'Associazione "Dimmi che Puoi Urlare".

Ad allietare il palato non mancheranno i piatti della tradizione locale, preparati dall'Azienda Agricola Binda Emanuela, la birra artigianale dell’Azienda Agricola Lupolina e gli hamburger dell’Officina Moto e Fast Food Itinerante nei punti di ristoro allestiti in piazza Mercato. Alle 12, sempre in piazza Mercato, si terrà la cerimonia di premiazione della 41esima edizione della Festa del Cavallo; a seguire, alle 14.30, ci sarà l’attesissimo show “The Natural Horseman” di Christian Da Pos. Lo spettacolo, unico al mondo, vedrà l’uomo che vive in armonia con il suo branco di cavalli presentare una performance emozionante con stalloni arabi in libertà.

Nel pomeriggio, alle 16.30, la sfilata di cavalli per le vie del paese; mentre alle 18 in piazza Mercato si svolgerà l'estrazione dei premi organizzata dal Gruppo Asso Saint-Péray. La serata si concluderà con una cena conviviale accompagnata da dj set a partire dalle 19.30. Alle 21, nella chiesa parrocchiale di Asso, si terrà il Concerto d'organo del Maestro Arno Hartman nell'ambito della Rassegna organistica Giuseppe Zelioli. L'ingresso è libero e l'evento promette di regalare come ogni anno un'esperienza musicale indimenticabile.

La festa prosegue domenica

La festa proseguirà domenica 6 ottobre, con la Fanfara Alpina di Asso che alle 9.30 animerà Largo Saint-Péray prima di accompagnare la sfilata fino al municipio dove alle 10, nella sala consiliare, si terrà la Cerimonia ufficiale per il 23° Anniversario del Gemellaggio Asso - Saint-Péray. La giornata proseguirà con il pranzo conviviale presso l'oratorio dopo la santa messa.

Nel pomeriggio, alle 14.30, saranno protagoniste le bellezze del territorio, con una visita guidata alla Tipografia Vallassinese e al Parco della Cascata Vallategna, organizzata dall’associazione Asso Incontra. Per l’Amministrazione Comunale di Asso, gli eventi della due giornate saranno ancora una volta un'opportunità unica per rafforzare i legami tra le comunità e celebrare insieme il patrimonio culturale e le

tradizioni locali. Informazioni e programma sul sito web dell'evento.