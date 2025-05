Tutto pronto per la Giornata del Verde pulito

Inverigo si prepara alla Giornata del Verde pulito. Appuntamento a Villa Romanò nell'ex cava: tutta la popolazione può dare il suo contributo e partecipare.

Pulizia dell'ex cava di Villa Romanò

Torna la Giorna del Verde pulito: l'appuntamento è per domani, domenica 15 maggio, a partire dalle 9 per una mattinata all’insegna della pulizia. Ritrovo a Villa Romanò, per la precisione all’area accesso all’ex discarica, lato prato. Prima della partenza saranno organizzati appositi gruppi che si suddivideranno nella pulizia: l’area oggetto di riqualifica sarà la ex cava di Villa Romanò. Alle 10.30 è in programma una breve sosta con ristoro, mentre alle 12 la fine dell’intervento.

Collaborazione con Le Contrade

L’iniziativa è ormai una vera e propria consuetudine che si ripete non solo sul territorio cittadino, ma nella gran parte dei Comuni della Lombardia. L’evento è promosso dal Comune , in particolare dall’assessorato Ecologia e Ambiente con la collaborazione dell’associazione Le Contrade. Tutta la popolazione può dare il suo contributo ed è invitata a partecipare. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato e rinviato a data da destinarsi.