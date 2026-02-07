Tutto pronto per la grande sfilata del Carnevale Olgiatese

Il Carnevale Olgiatese festeggia le giornate clou della manifestazione organizzata dalla Pro loco di Olgiate Comasco.

Gli eventi

Oggi, sabato 7 febbraio, appuntamento per i più piccoli, col Carnevale dei bambini. Tutti invitati alle 14.30 nella tendostruttura all’esterno del parco di Villa Peduzzi (via Leonardo Da Vinci). Dalle 18 cucina aperta e serata swing. Domenica 8 febbraio la sfilata dei 16 tra gruppi e carri allegorici.

La sfilata

L’atteso corteo in maschera inizierà alle 14.30 con partenza da via Repubblica, poi la sfilata sulla statale fino all’arrivo in piazza Italia per le premiazioni. Ad aprire la sfilata Sara l’associazione genitori La Lanterna.

Modifiche alla viabilità

Dalle ore 13.30 alle ore 19 divieto di transito e divieto di sosta sulle seguenti strade: via Roma (tratto compreso tra Via Tarchini e Via San Giorgio). Dalle ore 13.30, sino al completo transito della sfilata, in via Milano (strada chiusa all’intersezione con via Roma); via Tarchini (tratto compreso fra le intersezioni con via Roma e via Michelangelo); via San Gerardo (tratto da intersezione con via Silvio Pellico e via V. Emanuele II); viale Trieste, via Vittorio Emanuele II, Via Roma; via Parini; via Carducci (tratto tra via Luraschi, e via Vittorio Emanuele II). In via Repubblica (dall’intersezione con via Nuova Varesina all’intersezione con viale Trieste) dalle ore 12.30; in via Mozart (uscita su viale Trieste non consentita per il periodo del transito della sfilata); in via dell’Isola (uscita su viale Trieste non consentita per il periodo del transito della sfilata); in via San Giovanni Bosco (uscita su viale Trieste non consentita per il periodo del transito della sfilata); in via Gabelli (dalle ore 12.30); in via della Cappelletta (dalle ore 12.30).