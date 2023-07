Tutto pronto per la Notte in Bianco di Cantù: ci sarà una tavolata di 200 metri.

Una serata particolare per la città di Cantù quella che andrà in scena nel centro storico venerdì, 7 luglio 2023, dalle 19 a mezzanotte. Nell'ambito dell'Estate Canturina, la rassegna di eventi promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti e le associazioni del territorio, si terrà infatti la Notte in Bianco.

Grazie alla collaborazione di alcuni ristoratori canturini infatti prenderà vita una tavolata che sarà lunga circa 200 metri. Ad oggi, hanno aderito Usteria Pianela, IL BIsTRoT, Marechiaro, Baita del Formaggio, SanRock, Garibaldi, Caffetteria Metteotti, Carnaby, Rostì, Cafe Roma, Permanente, Macri, Civico3. La serata prevede l'utilizzo di tovaglie e stoviglie bianche e i cittadini presenti sono invitati a indossare un capo di abbigliamento di questo colore. Ad animare la serata non mancherà la musica dal vivo: sarà presente Dj Munda.

Durante la serata sarà presente in piazza Garibaldi il gazebo di "Cartellino Rosso alla SLA" e un angolo photobooth organizzato da Mondovisione. I ragazzi scatteranno una foto polaroid a chi vorrà fermarsi al corner e potrà fare una donazione all'associazione. Saranno presenti 10 box per le donazioni distribuiti lungo il perimetro.

Sul sito di Estate Canturina sarà presente il menu proposto da ogni ristoratore che però gestirà in autonomia le eventuali prenotazioni alla tavolata.