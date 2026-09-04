Tutto pronto per la nuova annata accademica dell’Università degli adulti a Olgiate Comasco.
L’Università degli adulti
Presieduta da Maria Rita Livio, l’Università degli adulti entra nella ventiduesima annata accademica. Inaugurazione in programma domenica 27 settembre: alle 17 lectio magistralis di Beppe Tenti, ideatore di Overland. Un personaggio eccezionale da ascoltare al centro congressi Medioevo.
Le iscrizioni
Intanto si avvicina l’apertura delle iscrizioni: venerdì 11 settembre, dalle 15 alle 17, nella segreteria al centro civico Medioevo, in via Lucini 2. Si riprenderà martedì 15 settembre, dalle 9 alle 11.30. Poi altre quattro giornate in cui sarà possibile formalizzare la propria iscrizione. Venerdì 18 e venerdì 25 settembre, dalle 15 alle 17; martedì 22 e martedì 29 settembre, dalle 9.30 alle 11.30.
Come contattare la segreteria
Per informazioni è possibile scrivere a uniadulti.olgiate@gmail.com oppure contattare i numeri di telefono 338-5208690 e 334-9015753. Fruibile il sito internet www.universitadegliadulti-olgiate.it.