A breve l'apertura delle iscrizioni per un nuovo e ampio programma di lezioni.

Tutto pronto per la nuova annata accademica dell’Università degli adulti a Olgiate Comasco.

L’Università degli adulti

Presieduta da Maria Rita Livio, l’Università degli adulti entra nella ventiduesima annata accademica. Inaugurazione in programma domenica 27 settembre: alle 17 lectio magistralis di Beppe Tenti, ideatore di Overland. Un personaggio eccezionale da ascoltare al centro congressi Medioevo.

Le iscrizioni

Intanto si avvicina l’apertura delle iscrizioni: venerdì 11 settembre, dalle 15 alle 17, nella segreteria al centro civico Medioevo, in via Lucini 2. Si riprenderà martedì 15 settembre, dalle 9 alle 11.30. Poi altre quattro giornate in cui sarà possibile formalizzare la propria iscrizione. Venerdì 18 e venerdì 25 settembre, dalle 15 alle 17; martedì 22 e martedì 29 settembre, dalle 9.30 alle 11.30.

Come contattare la segreteria

Per informazioni è possibile scrivere a uniadulti.olgiate@gmail.com oppure contattare i numeri di telefono 338-5208690 e 334-9015753. Fruibile il sito internet www.universitadegliadulti-olgiate.it.