Uffici comunali, nuovo portale online per prenotare appuntamenti

Il nuovo servizio per i cittadini del Comune di Villa Guardia: un portale online per evitare le attese agli sportelli comunali.

Come prenotare col portale online

E’ possibile prenotare gli appuntamenti presso gli uffici comunali attraverso l’apposito portale online, una nuova modalità di accesso ai servizi per consentire alla cittadinanza di gestire in modo più efficiente le richieste e di evitare lunghe attese agli sportelli. Ecco come fare a prenotare:

Accedere al portale comunale oppure aprire la sezione Prenotazioni sull'applicazione Municipium. Selezionare l'ufficio di interesse. Selezionare il motivo dell'appuntamento, fornendo eventuali dettagli. Scegliere la data e l'orario disponibile per l'appuntamento. Inserire i dettaglli del richiedente.

Vantaggi e raccomandazioni

Tra i vantaggi si sottolinea il risparmio di tempo e maggiore comodità, la riduzione delle code e degli assembramenti negli uffici e la possibilità di scegliere giorno e orario che si preferiscono. Il Comune raccomanda di prenotare con anticipo per garantirsi una disponibilità nelle date desiderate e, in caso di difficoltà, il personale comunale è a disposizione per supportare la cittadinanza nella prenotazione online.