Ufficializzata la fine dello stato di emergenza. Fontana "Guardiamo alla normalità"

Covid-19

Per due anni la pandemia "ha tenuto sotto scacco la nostra regione e il mondo intero".

A due anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19 il ritorno alla normalità si avvicina. Un altro tassello importante è arrivato oggi con l'ufficializzazione da parte del Governo della fine dello stato di emergenza.

Ufficializzata la fine dello stato di emergenza

"La fine dello stato di emergenza che oggi il Governo ha ufficializzato, insieme con l'allentamento delle restrizioni, scrive finalmente una pagina positiva della storia della pandemia Covid 19, che da due anni ha messo sotto scacco la nostra regione e il mondo intero. La Lombardia ne era stata investita per prima e per prima ha dovuto combattere e reagire". Lo ha comunicato poco fa il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Grazie a coloro che hanno lottato per il bene della Lombardia"

"Abbiamo sofferto, ma grazie all'impegno straordinario delle donne e degli uomini delle nostre strutture sanitarie, alla sinergia con gli amministratori locali, al Terzo settore e soprattutto al grande senso di responsabilità dei Lombardi - prosegue Fontana - siamo riusciti non solo a rialzarci, ma anche a mettere a disposizione le nostre 'best practice' al resto d'Italia e a tutto il mondo".

"Ora guardiamo alla normalità"

"Ora andiamo verso un ritorno alla normalità - conclude Fontana - e sono certo che i nostri cittadini riusciranno a far tesoro dell'esperienza avuta e a mantenere comportamenti virtuosi. Colgo l'occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti e mi auguro che presto possa concludersi anche la pagina oscura della guerra in Ucraina, per riacquistare quella serenità che tutti meritiamo"