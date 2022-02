Dietrofront sul Carnevale canturino: ora le sfilate sono confermate

Altro cambio di programma

La prima è in programma per domenica 27 febbraio.

Ieri, mercoledì 23 febbraio 2022, nel tardo pomeriggio sono emersi dubbi sullo svolgimento del Carnevale canturino. In serata è poi arrivata la comunicazione dell'Associazione Carnevale canturino sulla decisione di sospendere la manifestazione per l'impossibilità di adempiere alle richieste delle autorità. Nel primo pomeriggio di oggi un altro dietrofront: il Carnevale si farà.

Ieri in serata: "Impossibile adempiere alle richieste"

La prima sfilata era in programma domenica 27 febbraio 2022 alle 14, ma la Prefettura di Como aveva chiesto ulteriori documentazioni all'Associazione Carnevale canturino prima di dare l'ok alla manifestazione. Sarebbe poi un'apposita Commissione della Prefettura a valutare il rilascio del nulla osta.

Nella serata di ieri è però arriva una comunicazione da parte degli organizzatori: "L'associazione Carnevale canturino ha ritenuto che non ci fosse la possibilità di adempiere alle richieste delle autorità. Siamo un'organizzazione di volontari. Rispettiamo le regole ma non possiamo farlo quando si ha l'impressione che la controparte non abbia fiducia in te. Chi oggi ha acquistato biglietti on line verrà rimborsato. Domani verrà avvisata Liveticket per attivare la procedura richiesta".

Oggi il dietrofront: il Carnevale si farà

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, il dietrofront che ha nuovamente cambiato le sorti delle sfilate.