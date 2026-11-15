Ufficio postale ancora chiuso, il sindaco scrive all’azienda: “Siamo esasperati”

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Quinto rinvio, l’ufficio postale di Valmorea resta chiuso e il sindaco va su tutte le furie.

Ufficio postale, quinto rinvio

“Sono esasperato e, come me, lo sono i cittadini di Valmorea”, esordisce Giampiero Pandiani. D’altra parte, la struttura non è accessibile dalla scorsa primavera e, stando all’ultima comunicazione fornita da “Poste Italiane” lo rimarrà sino a fine mese. A meno che le carte in tavola non cambieranno nuovamente. Proprio per questo motivo, il primo cittadino ha deciso di scrivere una lettera direttamente all’azienda.

La lettera

“Faccio seguito alla vostra comunicazione del 9 novembre con la quale apprendo, ancora una volta, del quinto rinvio della data di riapertura dell’ufficio postale di Valmorea, ora prevista per il 30 novembre, salvo ulteriori imprevisti – si legge nella missiva – Il sottoscritto, unitamente ai cittadini di Valmorea, è ormai profondamente esasperato da questa situazione e dal mancato rispetto dei ripetuti termini di riapertura. Ricordo che l’apertura era inizialmente prevista già per il mese di settembre e che, a oggi, ci troviamo ancora a dover prendere atto di ulteriori slittamenti”.

“E’ inaccettabile”

«Ritengo inaccettabile una simile gestione e denuncio apertamente la grave carenza organizzativa degli uffici preposti e dei relativi dirigenti, ai quali compete la responsabilità di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della cittadinanza. Se fossi al loro posto, mi porrei seriamente il problema del rispetto dovuto a un’intera comunità che da mesi attende un servizio essenziale. Chiedo pertanto che non si continui a mettere a dura prova la pazienza dei cittadini e, non da ultimo, anche quella del sottoscritto. Mi aspetto che la data del 30 novembre venga finalmente rispettata e che non si debba assistere all’ennesimo rinvio”.