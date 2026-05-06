Ufficio postale chiuso per lavori

Ufficio postale di Lurate Caccivio chiuso dal 7 maggio a fine giugno.

Ufficio postale chiuso

Poste Italiane informa che l’ufficio postale di via Volta 10 resterà chiuso da domani, giovedì 7 maggio, sino a fine giugno per lavori tecnici legati al progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.

Durante la chiusura sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Villa Guardia (via Mazzini 21), dove sarà attivo uno sportello dedicato ai cittadini di Lurate Caccivio.

Orari Villa Guardia: da lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35

“Contatti continui”

“Come Amministrazione siamo in costante contatto con Poste per monitorare l’andamento dei lavori che hanno l’obiettivo di portare un miglioramento dei servizi offerti sul nostro territorio. Grazie a tutti per la collaborazione”, interviene il sindaco Serena Arrighi.

“Poste italiane”

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Lurate Caccivio da domani giovedì 7 maggio, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. In particolare, i lavori presso gli uffici postali comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti. Alla riapertura dell’ufficio, che salvo ulteriori comunicazioni, è prevista entro la fine del mese di giugno, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Villa Guardia sito in Via Giuseppe Mazzini 21, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.