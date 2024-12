Ufficio postale chiuso per sei mesi: arriva il Postamat

Arriva il Postamat a Ronago, da gennaio via ai lavoro per il restyling dell'ufficio di “Poste Italiane”.

Nuovo Postamat per i ronaghesi

L’investimento risale al 2022, quando a capo dell’ex Comune di Ronago vi era Agostino Grisoni e l’Amministrazione destinò 125.000 euro per il restyling e ammodernamento dell’ufficio di "Poste Italiane" in piazza della Chiesa in quella che ora è località Ronago. E il nuovo Comune unico di Uggiate con Ronago guidato da Ermes Tettamanti ha confermato e continuato l’opera. Dunque, da oggi, giovedì 19 dicembre, sospeso il servizio dell’ufficio postale. “I lavori inizieranno dopo l’Epifania - dettaglio il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Marco Grecchi - Da capitolato hanno 180 giorni a disposizione e il cantiere durerà circa sei mesi. Della cifra totale, 50.000 euro sono destinati a serramenti nuovi e alla creazione del locale safe per il Postamat”.

Servizio navette

Per chiunque avesse bisogno di recarsi alle “Poste” di Uggiate e ha necessità di un passaggio, può rivolgersi al Comune e usufruire del servizio navette messo a disposizione da volontari.