Ufficio postale, prorogata la chiusura

Proroga di un mese e oltre: l’ufficio postale di Lurate Caccivio rimane inaccessibile al pubblico.

Ufficio postale ancora chiuso

“Poste italiane” informa che la chiusura della sede locale di via Volta 10 è stata spostata dal 24 giugno al 26 luglio. Ricordiamo che durante questo periodo di tempo è possibile rivolgersi all’ufficio postale di Villa Guardia, situato in via Mazzini 21, dove è attivo uno sportello dedicato ai cittadini di Lurate Caccivio.

Progetto “Polis”

La sede, infatti, rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.