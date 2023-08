Uggiate e Ronago verso la fusione: ultime schermaglie prima del referendum

Fusione dei Comuni tra Uggiate Trevano e Ronago: volantini porta a porta per informare e chiamare alle urne i cittadini.

Manca meno di un mese al referendum popolare di domenica 10 settembre e, in quella giornata, 6.450 aventi diritto al voto potranno decidere il futuro delle Municipalità uggiatese e ronaghese. Una sentenza che deve essere emessa con consapevolezza.

"Sono stati distribuiti volantini alla popolazione di Ronago e Uggiate durante lo scorso week-end - dettaglia il vicesindaco Veronica Camagni - L’obiettivo è far arrivare informazioni porta a porta, non solo tramite l’utilizzo di mezzi mediatici. Quelle riportate, sono considerazioni in merito al progetto di fusione per far comprendere i motivi che hanno portato a questa scelta".