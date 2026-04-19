Ultimata l’installazione dei cartelli: racconteranno il sentiero del Mulino

E’ stata ultimata nei giorni scorsi l’installazione dei sei cartelli adAnzano: lungo il sentiero che conduce al Mulino, «racconteranno» agli escursionisti un luogo iconico per la storia musicale italiana.

“Presto in paese altri grandi nomi della musica”

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato già da ormai un anno dall’Amministrazione comunale nell’intento di valorizzare il paese e i luoghi dove sono nate le canzoni simbolo della musica italiana: voluto fortemente e annunciato dal sindaco Rinaldo Meroni a margine del concerto dello scorso 14 settembre al Mulino, il progetto ha l’intento di valorizzare anche dal punto di vista turistico il patrimonio culturale del paese. E il posizionamento dei cartelli lungo il «sentiero de Il mio canto libero» è solo l’inizio di un percorso che proseguirà anche nei prossimi mesi e che porterà in paese altri grandi nomi della musica italiana, come anticipano gli amministratori. «E’ un percorso che non è finito in questo modo: semmai così inizia e andrà avanti a lungo – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Salzano – Come già accennato nelle scorse settimane, a giugno ci sarà la presentazione del libro edito da Alice Montalbetti, figlia di Cesare Montalbetti, fotografo e cameraman dell’etichetta discografica Numero Uno che realizzò le fotografie diventate poi copertine degli album di Battisti. La valorizzazione di quel luogo, poi, potrà sicuramente portare in paese altri nomi importanti legati alla musica: non è escluso che in futuro ad Anzano arrivino altre personalità di alto livello. Abbiamo già avuto alcuni contatti in questi giorni».