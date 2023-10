Ultimi due giorni con le spoglie di San Gerardo

Lo scorso sabato a Olgiate Comasco l’atteso arrivo dell’urna con le spoglie di San Gerardo, acclamato da più di 2mila persone tra entusiasmo e anche lacrime di commozione. Oggi partono gli ultimi due giorni con la presenza dell'urna. Sabato notte ci sarà la veglia guidata dai giovani e aperta a tutte le ragazze e i ragazzi della diocesi.

Spoglie di San Gerardo a Olgiate: la diretta fa il boom di visualizzazioni

Ben 180.000 visualizzazioni e pioggia di condivisioni. Già questi numeri, seguendo la diretta Facebook del nostro portale PrimaComo.it, segnano il livello di partecipazione suscitato dall’arrivo dell’urna con le spoglie di San Gerardo. Ma c’è di più, riflettendo sulla virtuosa viralità della notizia: non solo circa 1.500 interazioni con il classico like ma una vera e propria abbondanza di preghiere e intenzioni manifestate sulla virtuale piazza del social network. Un fenomeno che ha unito il territorio di Olgiate Comasco e, più in generale, dell’Olgiatese, sconfinando anche in altre zone d’Italia. Migliaia di persone attente a seguire l’accoglienza all’urna con le spoglie del santo monzese, cui gli olgiatesi sono devoti dal 1207. E centinaia hanno esplicitato preghiere per le famiglie, i figli e, in particolare - in questi giorni di guerra tra Israele e Palestina, senza dimenticare la martoriata Ucraina - per la pace nel mondo.

