Ultra Di, inaugurato il campetto di basket inclusivo

Sport e inclusione per un sogno diventato realtà.Inaugurato il nuovo campetto di basket dell'associazione Ultra Di di Lurate Caccivio.

Festa, inclusione e sport con "Ultra Di"

Grande festa questa mattina a partire dalle 10.30 nella sede dell'associazione sportiva dilettantistica guidata dal presidente Roberto Polo. Tantissime le persone presenti all'evento, sindaci dei Comuni interessati, referenti del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese con il direttore Andrea Catelli e, ovviamente, i tanti ragazzi che il sodalizio di Lurate Caccivio segue quotidianamente. Il tanto atteso campo da basket nella sede di via Monterotondo è stato completato grazie un importante investimento.

Lo scorso anno, tramite l’iniziativa "Dai Como, l’associazione ha raccolto 17.000 euro per il campetto. L’obiettivo era arrivare a 25.000 euro, ma grazie agli sponsor e all’importante contributo del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese i lavori hanno comunque preso avvio. Opere iniziate a febbraio. Il campetto darà così la possibilità ai ragazzi disabili dell’associazione di avere un luogo tutto loro. L’inaugurazione si è tenuta ieri, sabato 12 ottobre, con un’intera giornata dedicata non soltanto alla pratica sportiva ma anche all’inclusione delle persone diversamente abili.

L'intervento del presidente

Roberto Polo: "Spero sia l'inizio di una lunga storia da percorrere insieme, noi ci mettiamo anima e corpo. E spero avremo occasione di rivederci in tante altre occasioni simili a questa". Durante l'inaugurazione, poco prima del taglio del nastro, ha preso la parola il sindaco di Lurate Caccivio, Serena Arrighi, che ha anche consegnato un assegno di 1.000 euro al sodalizio. "Sono molto emozionata e molto onorata di essere qui a questa inaugurazione. Un momento che porta pregio all'associazione: faccio i miei complimenti al presidente per gli sforzi profusi. Oggi possiamo dire che questo campo non sarà solo un punto di riferimento per gli amanti di questo sport e del sodalizio, ma è qualcosa di più: essere qui insieme sottolinea come questo campo sia il risultato di un lavoro di squadra".

Pranzo e festa insieme

Al termine dei discorsi del rito e del taglio del nastro, la mattinata è proseguita con una gara di tiri a canestro in cui si sono sfidati i sindaci presenti. Dopodiché, pranzo tutti insieme con panino e salamelle e partite di basket per tutto il pomeriggio.