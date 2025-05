Ultra Di, un centro sportivo dedicato all’inclusione

Un centro sportivo dedicato all’inclusione. Ad abbattere muri. Il sogno di Ultra Di, in gran parte raggiunto, cresce. E proprio sabato 10 maggio, durante l’evento di chiusura del progetto "Dai Como", la bella notizia: l’associazione di Lurate Caccivio, che si occupa di promuovere la pallacanestro (55 tesserati) e l’atletica (20 tesserati) nei confronti di ragazzi diversamente abili, si è classificata prima in due settori e seconda nel terzo.

Contributo per gli spogliatoi di Ultra Di

Sono 18.039 gli euro raccolti finalizzati alla realizzazione degli spogliatoi previsti accanto al campetto di basket situato nella sede di via Monterotondo. "Non possiamo che essere soddisfatti e dire grazie - esordisce il presidente Roberto Polo - Le due edizioni precedenti di “Dai Como” ci hanno permesso di creare il campetto e di acquistare un pulmino da nove posti per il trasporto dei nostri atleti. Con l’arrivo degli spogliatoi potremo offrire in servizio ancora migliore". La realizzazione è prevista per l’autunno o, comunque, entro la fine dell’anno in corso.

Impegno quotidiano

"Il nostro obiettivo è continuare a promuovere eventi e, come si dice, fare massa per creare sempre più progetti e iniziative. Vogliamo andare anche oltre Lurate Caccivio, allacciando rapporti con altre associazioni e partecipando a manifestazioni sul lungo raggio". Un’associazione, Ultra Di, in fermento, come hanno ben testimoniato il torneo di burraco, l’aperitivo con personaggi del mondo del basket (Andrea Meneghin dal vivo e Gigi Datome in collegamento dalla Turchia), la vendita di uova e colombe pasquali e la serata organizzata per la festa della donna.