"Un 2 da record" apre i battenti, Beppe Bergomi inaugura la mostra solidale

Vecchia e nuova leva presenti per salutare l’idolo di una vita davanti a una selezione di trofei e maglie del campione del mondo 1982, il tutto nell’ autorimessa del Comitato locale di Croce rossa Uggiate trasformata per l’occasione in una vera e propria galleria d’arte.

Un momento significativo a sfondo solidale quello di questa mattina, sabato 21 ottobre, che ha preso avvio dalle 11 con le parole del presidente Cri Fortunato Turcato e l’ex nerazzurro Beppe Bergomi.

Beppe Bergomi inaugura la mostra solidale

“Mi colpisce il radicamento e il senso di identità di questo territorio. Una grande famiglia” ha dichiarato il campione, seguito dalle parole del presidente che lo ha ringraziato - donandogli un attestato e un libretto scritto proprio dal fondatore di Croce rossa - per la sua disponibilità, perché grazie alla mostra le offerte raccolte serviranno per acquistare un nuovo pulmino Fiat Ducato dotato di pedana per il trasporto di persone con disabilità.

Presenti al momento celebrativo anche il Gruppo Alpini Prealpi Ovest e il coordinatore Silvano Miglioretto, il presidente di sezione Adriano Grugnola. In divisa, il Colonnello Michele Donega comandante provinciale della Guardia di finanza; il Capitano Luca Scarano comandante del Comando della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco; il Maresciallo Giordano Giovanni Battista e il maresciallo Andrea Marino del comando dei Carabinieri; il sindaco di Uggiate Rita Lambrughi, il suo corrispettivo di Ronago Agostino Grisoni, il vice Davide Brienza, il vicesindaco di Faloppio Iris Bizzanelli e il primo cittadino Giuseppe Prestinari.